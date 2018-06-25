【貿易開戰】傳美國擬限制中企投資，外交部冀美方客觀對待

《經濟通通訊社２５日專訊》美國媒體早前報道指，美國財政部正在起草規則，擬禁止中國

持股比例在２５％以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司。對此，外交部發言人耿爽

在例行記者會上表示，中方對有關報道表示關注，希望美方能夠客觀看待企業的商業行為，對中

國企業在當地開展投資活動創造良好、公平和可預期的投資環境。（ｌｃ）

