《匯市一周－徐惠芳》若貿易戰持續發酵，美元指數有望衝破阻力位

《匯市一周》隨著全球貿易前景進一步暗淡，美元指數上周一度衝破９５關口，高見

９５﹒３水平，升至近１１個月以來的高位，商品黃金、原油價格明顯下挫，市場觀望中、美貿

然戰進展。

上周瑞士、英倫銀行維持利率不變，符合預期。歐洲央行行長德拉吉（Ｍａｒｉｏ

Ｄｒａｇｈｉ）表示，有信心通脹現時正邁向目標，而牽制薪金增長的因素正在減弱。雖然德拉

吉唱好經濟，但歐元匯價仍受制於近日德國政局危機及國際貿易局勢拖累。歐元在１﹒１６５０

水平整固，上方阻力１﹒１７７０、１﹒１８５０。

貿易戰一觸即發，環球市場避險情緒升溫，歐洲債市上周全線上升，德國十年期國債孳息率

下挫９點子至０﹒３３３％，英國十年期國債孳息率下跌９個點子至１﹒２７６％，法國１０年

期國債孳息率下跌６點子至０﹒７０２％。

紐約聯儲下調對美國第二季度ＧＤＰ預測至２﹒８７％，前值為２﹒９８％；下調第三季度

ＧＤＰ預測至２﹒５７％，前值為２﹒８４％。美國６月Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ初值為

５４﹒６，為７個月新低，前值５６﹒４；６月Ｍａｒｋｉｔ服務業ＰＭＩ初值為５６﹒５，前

值５６﹒８；６月Ｍａｒｋｉｔ綜合ＰＭＩ初值為５６﹒０，前值５６﹒６。

分析指，撇除美元的避險需求，美國與其他國家的貿易衝突將推動進口商品成本上升，從而

推動通脹，或逼使美聯儲加快加息的步伐及幅度，使美元進一步強勢。現時美元指數在

９４﹒８５水平高位整固，上方阻力位９５﹒５０、９６﹒４０，下方支持位９３﹒９０、

９３﹒０５。若貿易戰風波持續發酵，美元指數有望衝破阻力位。

油組（ＯＰＥＣ）公布，下次會議將在１２月３日舉行，油組與非油組將致力於１００％的

減產執行率，並同意增加名義產量每日１００萬桶。伊拉克石油部表示，油組協訂意味著實際增

產每日７７萬桶，同意實際增產量可能在每日７０萬至８０萬桶區間；減產執行率超１００％的

國家需要重返這一水平。

美國公布上周ＥＩＡ原油庫存減少５９１﹒４萬桶；美國上周ＡＰＩ原油庫存減少３０２萬

桶。紐約原油上周五反彈至每桶６９美元水平，上方阻力７２﹒１０、７４﹒４０美元，下方支

持６６﹒１０、６４﹒２０、６２﹒１０美元。

黃金價格連跌兩周，失守每盎司１２７０美元關口，創６個月以來新低。金價最近反而回落

，觸及ＲＳＩ３０以下，從６月初每盎司１３００美元下挫至１２６１美元水平，５０天移動平

均線向下觸及２００天移動平均線，上次發生已是２０１６年１１月，上方阻力位在１２８８美

元水平，下方支持位１２４５、１２２０美元附近。

《國泰君安外匯有限公司分析員 徐惠芳》

