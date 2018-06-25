《金石為開－黃威》美元指數回吐，黃金現見底跡象

《金石為開》貿易戰並未對黃金走勢起到明顯的提振作用，而由於德拉吉重申「鴿派」立場

，美元走強一度令金價進一步承壓。不過好在歐元開始出現利空出盡的跡象，英鎊亦在利率決議

後反彈，美元指數連續兩日回吐。金價終於由低位回升，全周累計跌幅略微收窄至０﹒６％。

在中國對美國公布５００億美元的徵稅清單做出回應之後，特朗普又揚言已下令對２０００

億美元的中國進口產品制訂１０％關稅。上周亞太股市一度全線大跌，進而波及歐洲，避險情緒

曾推動黃金小幅反彈。另一邊，美國和歐盟的貿易爭端也絲毫沒有緩和的意思。特朗普表示在對

汽車進口與國家安全的調查啟動一個月後，若歐盟仍未解決存在的問題，他將對歐盟汽車徵收

２０％的關稅。歐盟則當即聲稱只能反擊。

貿易戰愈演愈烈，市場的敏感度卻在不斷下降。上周美股整體表現仍算穩定，投資者尚未出

現過度恐慌的情緒。黃金未能發揮避險作用，卻依舊飽受美元的煎熬。歐央行行長德拉吉再度明

確了鴿派立場，表示將耐心確定第一次加息的時機，並認為經濟增長短期前景面臨威脅。歐元一

度回挫，推動美元指數刷新階段性高點，令金價慘遭壓制。不過隨後形勢發生了細微轉變，歐元

在消化利空消息後展開短線反彈；英央行偏鷹派的利率決議結果推升了８月加息預期，刺激英鎊

回升。美元指數連跌兩日，緩解了黃金短線壓力。

從技術面看，金價出現了初步的見底跡象。上周四（２１日）金價收出針底後，上周五

（２２日）緊接一根小陽燭，於低位形成接近啟明星的形態。ＲＳＩ於超賣區域掉頭回升，

ＭＡＣＤ下跌動能柱縮減，均是反彈信號。短線金價若升穿２０日反彈高點１２７６美元，投資

者可小注跟近做多。惟鑒於整體走勢疲弱，預計反彈力度有限，隨著保利加通道中軌的下移，

１２８６美元或有較強阻力。

本周重點關注美國５月耐用品訂單初值及個人消費支出（ＰＣＥ）、德國６月ＩＦＯ商業景

氣指數及ＣＰＩ初值。此外，投資者需繼續留意貿易戰發展，尤其是美國將公布對華投資限制和

出口管制措施。《六福金融分析師 黃威》

