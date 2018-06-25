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即市新聞

25/06/2018 14:31

《大師論股－沈振盈》降準無助反彈，港股繼續尋底

　　《大師論股》周日（２４日）傍晚人行突然公布，對指定銀行下調存款準備金率０﹒５％，
釋放６５００億元人民幣資金。當中大部分是指定用作債轉股的安排，２０００億人幣則是城商
銀行用作貸款予中小企業之用。此次安排，實際上也是定向降準，資金不會流入股市。故此，對
中港兩地股市的幫助有限。而今次的規模並不算大，反映中央並不願意放鬆貨幣供應。
　　港股（２５日）今日一開，已反映出所謂「中央放水救市」的講法，完全無效。恆指略為頂
高之後，即顯著受壓，２５０天線失守，支撐大市的板塊只靠石油股。油組國確定增產數量，消
除了市場不明朗因素，令油價回升。「三桶油」今早皆順勢高開，當中以中海油（００８８３）
表現較佳，高位接近１３元水平。記得年初至今的港股跌浪，大市跌、重磅藍籌股大跌，反而油
股逆市而創一年新高。此番大市跌穿３００００點關口，油股能否再度逆市而升，要密切留意油
價走勢。若油股升勢一成，投資者還可留意石油設備股，博其追落後。

＊油價回升油股走俏，留意油服股惠生工徨＊

　　惠生工程（０２２３６）主要是向石化及煤化生產商，提供生產設施設計及建造項目解決方
案，屬於石油及天然氣的支援行業，油價上升令油企積極加大資本開支，對其前景有利。
２０１７年度純利１﹒３８億元，上升８倍。三月份公司獲美國德州的石化項目，總額達３﹒６
億美元。股價方面，從年初高位１﹒８元回落至現水平約１﹒３元，已橫行整固了近兩個多月，
算是有不俗的支持。此股今年低位１﹒２元。若然油價回升之勢持續，石油股再展升浪的話，石
油設備股必然追落後。

＊道和核心業務表現佳，虧損只因商譽撥備＊

　　道和環球（００９１５）截至２０１７年１２月底止８個月虧損７６１９萬美元。若只看大
數，就會認為是一個極差的公司，但內裡原因主要是一項收購而需要作出商譽減值而已，跟業務
表現無關。若純計業務表現，期內收益７８５０萬美元。若扣除上述所講的合計支出，集團８個
月的經營溢利為２６０萬美元，遠高於前年３０萬美元的全年溢利。道和環球主要有三大業務，
分別是：貿易及供應鏈管理服務、網上社交平台及貸款業務。現時主要的收入來自第一項業務，
佔比８１％。
　　在股價方面，道和已從高位反覆回落了一定的幅度。當然，基本因素分析，主要是長線投資
價值的判斷，短期走勢則要視乎資金及成交而定。
《訊匯證券行政總裁　沈振盈》

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