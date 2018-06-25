【小米上市】小米即日起招股，入場費４４４４元，料下月９日上市

《經濟通通訊社２５日專訊》首隻以「同股不同權」形式在港上市的小米（０１８１０）公

布招股詳情。根據招股文件顯示，小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場

費約４４４４﹒３元，即日起至本周四（２８日）中正十二時正招股，預期定價日為本周五

（２９日），預料７月９日上市。

小米擬發行約２１﹒８億股股份，國際配售佔９５％，本港公開發售佔５％，基石投資者包

括國開裝備產業投資基金（天津）合夥企業、中移動國際、天海投資、高通、ＣＩＣＦＨ

Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ、ＣＭＣ Ｃｏｎｃｏｒｄ及Ｇｒａｎｔｗｅｌｌ Ｆｕｎｄ

ＬＰ。

聯合保薦人為高盛、摩根士丹利及中信里昂。聯合國際協調人為摩根大通、瑞信、德銀、農

銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和中金公司。

假設發售價為中位數每股１９﹒５元，扣除所需費用，預計全球發售所得款項淨額為

２７５﹒６億元，約３０％用於研發及開發核心自家產品，包括：智能手機，智能電視等；約

３０％用於投資擴大及加強與生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業的生

態鏈；約３０％用於全球擴張，包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴

；約１０％用於營運資金及一般公司用途。（ｊｎ）

