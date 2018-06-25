  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/06/2018 08:05

【小米上市】小米即日起招股，入場費４４４４元，料下月９日上市

　　《經濟通通訊社２５日專訊》首隻以「同股不同權」形式在港上市的小米（０１８１０）公
布招股詳情。根據招股文件顯示，小米招股價介乎１７至２２元，以每手２００股計，散戶入場
費約４４４４﹒３元，即日起至本周四（２８日）中正十二時正招股，預期定價日為本周五
（２９日），預料７月９日上市。
　　小米擬發行約２１﹒８億股股份，國際配售佔９５％，本港公開發售佔５％，基石投資者包
括國開裝備產業投資基金（天津）合夥企業、中移動國際、天海投資、高通、ＣＩＣＦＨ
Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎ、ＣＭＣ　Ｃｏｎｃｏｒｄ及Ｇｒａｎｔｗｅｌｌ　Ｆｕｎｄ　
ＬＰ。
　　聯合保薦人為高盛、摩根士丹利及中信里昂。聯合國際協調人為摩根大通、瑞信、德銀、農
銀國際、中銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和中金公司。
　　假設發售價為中位數每股１９﹒５元，扣除所需費用，預計全球發售所得款項淨額為
２７５﹒６億元，約３０％用於研發及開發核心自家產品，包括：智能手機，智能電視等；約
３０％用於投資擴大及加強與生活消費產品及移動互聯網服務（包括人工智能）等主要行業的生
態鏈；約３０％用於全球擴張，包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴
；約１０％用於營運資金及一般公司用途。（ｊｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
興證快訊25/06/2018
中美貿易戰升溫
國際動態25/06/2018
周四歐盟峰會 聚焦難民危機
生財有道22/06/2018
【小米上市】佛系港交所vs虎媽中證監 中港態度大不同
FOCUS22/06/2018
【FOCUS】內地股匯樓市共震 美資大行「提示」應對侵侵之道
生財有道22/06/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－雅生活】物管板塊穩健長揸之選 短炒等廿天線買入
國際動態22/06/2018
特朗普讓步 免拆散非法移民家庭
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN