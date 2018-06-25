【小米上市】小米：業務罕見應存溢價；延推ＣＤＲ與中證監無分歧

《經濟通通訊社記者伍嘉儀２５日報道》小米集團（０１８１０）於香港上市的時間表塵埃

落定，今日起公開招股，預計下月９日上市，將會成為首隻「同股不同權」的上市公司。小米董

事長兼首席執行官雷軍於上周六（２３日）舉行記者會，公布有關上市的詳情以及回答記者提問

。

由市場傳出小米計劃至今，一直最具爭議的是小米估值範圍。雷軍於記者會上表示過去的８

年時間，小米在每一輪私募投資的時候，投資者都給非常高的估值，而三年半之前國際投資者亦

給小米４５０億美元估值。

市場對小米的估值由原本１０００億美元逐步下調至介乎５００億至６００多億美元，同時

認為市盈率偏高，高級副總裁兼首席財務官周受資表示，不評論是否滿意現時的估值，他又指，

集團從來沒有說過值多少錢，過去幾個月只是市場自己炒作。市場認為小米２０１９年預測市盈

率較蘋果公司高出一倍，周受資表示，小米是一家市場上罕見，結合硬件、互聯網及電商的公司

，因此應該存在溢價。



＊不評論李嘉誠入股傳聞＊



早前小米突然叫停於內地發行中國預託證券（ＣＤＲ），市場傳言因為公司與中證監在估值

問題上存在分歧。周受資否認說法，明確表明與中證監沒有分歧，並得到中證監的認同和支持。

他又說，為了確保ＣＤＲ試點的成功，小米決定申請先在香港上市，然後尋找合適時間再通過Ｃ

ＤＲ在中國上市，但目前沒有發行ＣＤＲ的計劃。

周受資指出香港及中國市場面對的投資者有差異，中國市場主要對接境內投資者，而香港市

場對接國際投資者。他表示支持香港同股不同權政策，因為允許管理層更長期為股東，用戶及員

工提供長期價值。

內地媒體報道，李嘉誠以個人身份斥資３０００萬美元認購小米股票，同時阿里巴巴董事局

主席馬雲及騰訊（００７００）主席兼首席執行官馬化騰，都以個人身份認購小米新股，涉及數

千萬甚至過億美元的金額，小米發言人表示不評論市場消息。

