《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息人士指出，中資投行華興資本計劃在港上市，集資６
億美元至８億美元（約４７﹒１億至６２﹒８億港元），預期在今年１０月份掛牌，高盛、工銀
亞洲為聯席保薦人。
據悉，華興資本最新估值目標為４０億美元至５０億美元。（ｅｃ）
25/06/2018 15:05
【新股上市】消息指華興資本計劃在港上市，集資最少４７﹒１億元
《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息人士指出，中資投行華興資本計劃在港上市，集資６
億美元至８億美元（約４７﹒１億至６２﹒８億港元），預期在今年１０月份掛牌，高盛、工銀
亞洲為聯席保薦人。
據悉，華興資本最新估值目標為４０億美元至５０億美元。（ｅｃ）
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