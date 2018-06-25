【新股上市】傳比特幣礦機商嘉楠耘智下周上市聆訊，億邦申請掛牌

《經濟通通訊社２５日專訊》中國比特幣挖礦設備製造商嘉楠耘智今年５月在香港遞交

ＩＰＯ上市申請，據市場消息人士指出，嘉楠耘智最快將於下星期上市聆訊，計劃集資最少１０

億美元。

另一家中國比特幣挖礦設備製造商億邦國際赴港上市，已入表申請上市，並上載初步招股文

件，海通國際擔任獨家上市保薦人。此前市傳該公司計劃集資１０億美元。

億邦國際旗下子公司億邦通信曾於新三板上市，今年３月因計劃境外上市而除牌。（ｅｃ）

