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25/06/2018 08:48

【北水炒Ｄ乜】北水流入逾９億，買海螺創業舜宇中芯沽中石油海油

　　《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）北水淨流入增至９﹒５８億元人民幣，較上
周四（２１日）多５﹒１９億元人民幣；其中北水流入最多的個股為海螺創業（００５８６）、
中芯（００９８１）、舜宇（０２３８２）；沽盤為中石油（００８５７）、中海油
（００８８３）、騰訊（００７００）。
　　上周五全日主板成交９９０﹒４５億元，比上周四減少４﹒２８％；港股通成交額８４﹒４
７億，佔大市成交８﹒５３％。
　　港股上周五收升４２﹒６５點或０﹒１５％，收報２９３３８﹒７點，俗稱「牛熊線」的
２５０天線（最新報２９２９６點）失而復得。
　
＊市場擔心油組恢復增產，兩桶油齊跌北水全日合共沽逾５億＊

　　石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）上周五將在維也納開會決定是否增產，布蘭特８月上周四下跌
２﹒２％收７３﹒０５美元。中石油全日跌１﹒０４％，為跌幅最大恆指成分股，北水沽售
３﹒２８億；中海油跌０﹒８％，北水沽２﹒０４億。
　　北水繼續沽售騰訊，上周五淨沽盤８２７３萬，過去一周合計淨沽盤達１９﹒２９億，為全
周最多北水沽盤個股。
　　買盤方面，北水分別流入海螺創業１﹒０１億，流入中芯９４５４萬，流入舜宇８５６６萬
，兩日合計流入３﹒８４億。（ｅｎ）

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