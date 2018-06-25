【北水炒Ｄ乜】北水流入逾９億，買海螺創業舜宇中芯沽中石油海油

《經濟通通訊社２５日專訊》上周五（２２日）北水淨流入增至９﹒５８億元人民幣，較上

周四（２１日）多５﹒１９億元人民幣；其中北水流入最多的個股為海螺創業（００５８６）、

中芯（００９８１）、舜宇（０２３８２）；沽盤為中石油（００８５７）、中海油

（００８８３）、騰訊（００７００）。

上周五全日主板成交９９０﹒４５億元，比上周四減少４﹒２８％；港股通成交額８４﹒４

７億，佔大市成交８﹒５３％。

港股上周五收升４２﹒６５點或０﹒１５％，收報２９３３８﹒７點，俗稱「牛熊線」的

２５０天線（最新報２９２９６點）失而復得。



＊市場擔心油組恢復增產，兩桶油齊跌北水全日合共沽逾５億＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）上周五將在維也納開會決定是否增產，布蘭特８月上周四下跌

２﹒２％收７３﹒０５美元。中石油全日跌１﹒０４％，為跌幅最大恆指成分股，北水沽售

３﹒２８億；中海油跌０﹒８％，北水沽２﹒０４億。

北水繼續沽售騰訊，上周五淨沽盤８２７３萬，過去一周合計淨沽盤達１９﹒２９億，為全

周最多北水沽盤個股。

買盤方面，北水分別流入海螺創業１﹒０１億，流入中芯９４５４萬，流入舜宇８５６６萬

，兩日合計流入３﹒８４億。（ｅｎ）

