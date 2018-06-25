《日入而息》降準後港股仍挫３７７點，超人斥３千萬美元認購小米

《今天重點》﹡降準沒挽救股市疊加貿易戰再升溫，滬綜指收跌１％

﹡券商：初步市場認購反應冷淡，料首掛股價相對疲弱

﹡霍建寧證實李嘉誠斥三千萬美元認購小米

﹡安永料本港下半年ＩＰＯ集資額可維持三甲，ＣＤＲ快有成功例子



《即日市況》﹡貿戰憂慮蓋過人行降準刺激，港股挫３７７點收２８９６１半年新低



《深滬股市》﹡降準沒挽救股市疊加貿易戰再升溫，滬綜指收跌１％



《美元匯價》﹡美匯短線整固，日央難退市不利日圓中線走勢；歐元最新報１﹒１６８２╱

８６，日圓最新報１０９﹒５８╱６２



《公司資訊》﹡美團遞交上市申請，過去三年經調整虧損收窄

﹡紫元元（０８２２３）今起招股，入場費約４０４０元

﹡裕元（００５５１）持股，其利指貿易戰無阻業務發展；其利工業表示貿易

摩擦未波及民生用品，注重分散成本

﹡霍建寧證實李嘉誠斥３０００萬美元認購小米（０１８１０）；券商表示初

步市場認購反應冷淡，料首掛股價相對疲弱；富途證券為小米預留逾百億的

孖展額度；中銀香港表示經黃表認購小米可豁免新股認購手續費

﹡九龍建業（０００３４）向大股東收購上海兩物業發展項目，涉逾２１億元

﹡中油港燃（０８１３２）折讓近一成半配股，淨籌３９６５萬元

﹡佳兆業集團（０１６３８）已申請分拆佳兆業物業上市

﹡保利達（００２０８）向最終控股股東購中山珠海地皮，涉資１８億

﹡星展香港表示下半年貸款增長或放緩，暫無意申請虛擬銀行牌照

﹡珠光控股（０１１７６）擬收購廣州商住項目，涉８﹒４７億元

﹡江西銀行（０１９１６）公開發售僅２９％認購，中間偏上訂價

﹡康華醫療（０３６８９）斥２﹒７億元人民幣收購重慶眾聯心血管病醫院

﹡陽光油砂（０２０１２）擬配售不多於１１００萬元之可換股債券

﹡熊貓綠能（００６８６）訂立太陽能發電站採購及建造合約，涉４億元人幣

﹡香港電視（０１１３７）王維基稱有信心ＨＫＴＶ ｍａｌｌ打破去年銷售

紀錄；ＨＫＴＶｍａｌｌ推出ＰａｙＭｅ服務

﹡和嘉資源（００７０４）或收購焦化及化產項目公司部分股權

﹡恆大健康（００７０８）斥逾６７億，收購賈躍亭成立電動車公司ＦＦ技術

﹡指尖悅動（０６８６０）明起招股，入場費約３３０２元

﹡九江銀行（０６１９０）明招股，入場費約２２１４元



《國企紅籌》﹡中鋁（０２６００）母公司中鋁集團擬增持最多１０億元人民幣公司Ａ股

﹡ＣＷＴ（００５２１）擬售旗下物業基金管理及物業管理公司，料賺

２﹒７９億元

﹡中石化油服（０１０３３）子公司涉及仲裁遭索償６﹒４億元人民幣



《神州民企》﹡天虹紡織（０２６７８）收購美國及墨西哥紡織品商涉８６４萬美元

﹡特步（０１３６８）稱不明股價變動原因，獲主席等高層增持股份

﹡騰訊（００７００）就遭遇「黑公關」事件正式報案；多名「黑公關」涉案

人員已被刑拘，部分嫌疑人潛逃境外

﹡永達汽車（０３６６９）主席上周五增持１００萬股

﹡麗珠（０１５１３）斥９８３０萬美元購Ｌｉｖｚｏｎ

Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ新股

﹡報道指東江環保（００８９５）涉數據造假，深交所下發關注函

﹡華油能源（０１２５１）成立合作公司開展煤層氣等服務

﹡中國東方（００５８１）以１０００萬元人民幣出售鋼鐵附屬公司



《中國要聞》﹡美國國防部長明日訪問中國

﹡上月深圳按揭額度及一手住宅成交量環比增四成

﹡貴陽嚴查「首付貸」、「假按揭」：八樓盤停業整頓

﹡中鐵總與阿里巴巴集團將進一步深化路企合作

﹡今日頭條就遭遇大規模、有組織黑公關向公安機關報案；今日頭條訴百度不

正當競爭，索賠１０００萬元人民幣

﹡習近平會見法國總理菲利普，將推進核能合作

﹡通用、本田夥比亞迪等簽合作協議，共築電氣化時代

﹡螞蟻金服夥渣打銀行推出區塊鏈跨境匯款服務

﹡最高檢表示嚴查互聯網金融等重點領域金融犯罪案件

﹡內地首個深水自營千億方級大氣田啟動開發

﹡機構預測國內汽柴油明日起每噸均下調５５元

﹡北京百億級科創基金啟動，扶持「高端硬技術」

﹡西安樓市新政：暫停企事業單位購買住房，防止炒房

﹡銀行資金充裕，人行不進行公開市場操作回籠１００億；人行等五部委加大

對小微企業金融支持，提２３條措施

﹡信保局推出特別支援措施，助本港出口商應對放帳風險

﹡美國擬設外資投資委員會，審查中國投資美國先進科企

﹡專家表示應對中美貿易摩擦應穩定預期，要有底線思維

﹡劉鶴稱中國冀歐盟採取措施，放寬歐洲對中國出口限制；堅決反對單邊主義

和貿易保護主義

﹡財政部成立脫貧攻堅領導小組，財政部長劉昆任組長

﹡交通部表示３年內重點城市巴士全部更換為新能源車

﹡長沙調控政策再升級，堅決打勝「反炒房」攻堅戰

﹡中國銀行表示銀行須上報釋放資金流向，免樓市再度升溫

﹡銀保監表示銀行業金融機構５月總負債按年增長６﹒８％

﹡內地成品油價格每噸降價５５元人民幣

﹡格力董明珠稱退休是必然的，內心來講希望退休；明年公司所有空調要用上

自主研發晶片

﹡上海華信２０億元人民幣債券將延期半年兌付

﹡發改委表示加強天然氣調峰能力建設，保障電煤供應

﹡法拉第未來表示獲美政府批准完成２０億美元首輪注資

﹡李克強稱願意就購買空客飛機與法國繼續展開會談

﹡百度表示正評估回Ａ股發行ＣＤＲ可能性

﹡三安光電獲政府補助１﹒９２億人幣

﹡華勝天成擬斥不超過２億元在未來１２個月內回購股份



《寶島快訊》﹡台股收跌１％，報１０７８６﹒４６點，兩連跌



《其他消息》﹡公眾集會及遊行上訴委員會就七一遊行起點展開聆訊

﹡民陣就七一遊行起點上訴被駁回

﹡梁耀忠稱未決定下屆是否再選，願排名單第二助黃潤達

﹡街工解散勞工組風波，梁耀忠稱從沒說解僱３人

﹡議規委員會研究增被逐議員懲罰，泛民批變相剝奪議席

﹡邱騰華稱貿易保護措施無礙貿易增加，一帶一路與大灣區相輔相成

﹡陳茂波稱金管局沙盒助２２種新產品推出，ＳＶＦ交易額升２８％

﹡泛民議員質疑囤積倡速推，功能組別：未動麵粉先動師傅

﹡梁振英稱未來大灣區將為港澳青年提供事業騰飛機會

﹡安永料本港下半年ＩＰＯ集資額可維持三甲，ＣＤＲ快有成功例子；上半年

本港新股宗數全球居首，內地新股平均集資額創十年高

﹡深股通流走近５億；降準令人幣走弱，外資走資，滬股通全日流走２３﹒８

億

﹡花旗表示相信政府推空置稅為紓解民怨，對樓市影響料有限

﹡霍建寧稱支付寶香港用戶增至１５０萬

﹡馬雲稱金融科技當賺錢不對，冀每個支付寶用家同享一樣服務

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