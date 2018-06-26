《日出而作》貿戰憂慮道指挫３２８點，圓匯曾兩周高位，油價回落

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２４２５２﹒８０ 跌 ３２８﹒０９點╱１﹒３３％

標普５００ ２７１７﹒０７ 跌 ３１﹒８１點╱１﹒３７％

納斯達克 ７５３２﹒０１ 跌 １６０﹒８１點╱２﹒０９％

倫敦富時１００ ７５０９﹒８４ 跌 １７２﹒４３點╱２﹒２４％

法蘭克福ＤＡＸ １２２７０﹒３３ 跌 ３０９﹒３９點╱２﹒４６％

巴黎ＣＡＣ４０ ５２８３﹒８６ 跌 １０３﹒５２點╱１﹒９２％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９﹒６６，歐元兌美元１﹒１７０５



《最新資訊》﹡美國５月新屋銷售創１１月以來最高

﹡１０大居屋估值，６個突破千萬關

﹡拆息升至２﹒１３厘，業主轉按或加速

﹡新房策料七一前出台最少３招

﹡美國防部長馬蒂斯今日下午抵達中國，將與習近平會面

﹡歐盟１６國未就接收難民達成共識

﹡標指納指錄逾兩個月來最差表現，美債收益率下挫

﹡貿易爭端升級，避險日圓升至兩周新高

﹡法國財長表示若美國對歐盟開徵汽車關稅，歐盟將反擊

﹡美財長發文稱科技企業投資限制不單止針對中國

﹡特朗普批哈利電單車將生產移往海外以避開報復性關稅

﹡自資專上教育檢討，倡取消未達標院校

﹡和記大廈傳獲洽購，李澤鉅表示絕不出售

﹡經濟日報集團（００４２３）年度廣告收入增長８％；全年度多賺１﹒５倍

至７１２６萬，息６仙



《中國要聞》﹡滬深交易所統計上市公司股票質押交易風險總體可控

