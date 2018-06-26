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即市新聞

26/06/2018 08:02

《日出而作》貿戰憂慮道指挫３２８點，圓匯曾兩周高位，油價回落

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２４２５２﹒８０　跌　　３２８﹒０９點╱１﹒３３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２７１７﹒０７　跌　　　３１﹒８１點╱１﹒３７％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７５３２﹒０１　跌　　１６０﹒８１點╱２﹒０９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５０９﹒８４　跌　　１７２﹒４３點╱２﹒２４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２２７０﹒３３　跌　　３０９﹒３９點╱２﹒４６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２８３﹒８６　跌　　１０３﹒５２點╱１﹒９２％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０９﹒６６，歐元兌美元１﹒１７０５
　
　　《最新資訊》﹡美國５月新屋銷售創１１月以來最高
　　　　　　　　﹡１０大居屋估值，６個突破千萬關
　　　　　　　　﹡拆息升至２﹒１３厘，業主轉按或加速
　　　　　　　　﹡新房策料七一前出台最少３招
　　　　　　　　﹡美國防部長馬蒂斯今日下午抵達中國，將與習近平會面
　　　　　　　　﹡歐盟１６國未就接收難民達成共識
　　　　　　　　﹡標指納指錄逾兩個月來最差表現，美債收益率下挫
　　　　　　　　﹡貿易爭端升級，避險日圓升至兩周新高
　　　　　　　　﹡法國財長表示若美國對歐盟開徵汽車關稅，歐盟將反擊
　　　　　　　　﹡美財長發文稱科技企業投資限制不單止針對中國
　　　　　　　　﹡特朗普批哈利電單車將生產移往海外以避開報復性關稅
　　　　　　　　﹡自資專上教育檢討，倡取消未達標院校
　　　　　　　　﹡和記大廈傳獲洽購，李澤鉅表示絕不出售
　　　　　　　　﹡經濟日報集團（００４２３）年度廣告收入增長８％；全年度多賺１﹒５倍
　　　　　　　　　至７１２６萬，息６仙
　
　　《中國要聞》﹡滬深交易所統計上市公司股票質押交易風險總體可控

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