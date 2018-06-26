《華爾街內望》標指納指錄逾兩個月來最差表現，美債收益率下挫

《經濟通通訊社２６日專訊》美國股市周一（２５日）急跌，因美國及其他主要經濟體之間
貿易爭端不斷升級，拖累標普５００指數及納指錄得逾兩個月來最大單日跌幅，而道指收市則在
２００天平均線下，為２０１６年６月以來首次。
標普５００指數一度下跌最多２％，最終收跌３７點或１﹒４％，至２７１７點。道指收跌
３２８點或１﹒３％，至２４２５２點。納指收低１６０點或２﹒１％，至７５３２點。
據報美國財政部正在計劃阻止中資持股不低於２５％的企業收購美國科技公司，拖累科技股
急挫，標普科技指數下跌２﹒３％，創逾兩個月最大單日跌幅，費城半導體指數亦急跌
３﹒１％。Ｆａｃｅｂｏｏｋ下跌２﹒７％，亞馬遜回落３﹒１％，Ｎｅｔｆｌｉｘ急挫
６﹒５％，Ａｌｐｈａｂｅｔ亦下跌２﹒６％。
哈利電單車（Ｈａｒｌｅｙ－Ｄａｖｉｄｓｏｎ）表示，會將出口到歐盟的電單車生產轉移
到海外廠房，這加劇投資者的憂慮，公司預計歐盟關稅將帶來額外９０００萬到１億美元的成本
，拖累股價大跌６％。
美債孶息曲線達到逾１０年來最平水平，因對貿易戰及歐元區內部分裂的擔憂刺激對避險長
債的需求。
１０年期美債收益率報２﹒８８４％，低於上日尾盤的２﹒９００％。兩年期與１０年期美
債息差收窄至３３個基點，為２００７年以來最窄。（ｍｎ）