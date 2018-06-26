《匯市走勢》貿易爭端升級，避險日圓升至兩周新高

《經濟通通訊社２６日專訊》美元兌日圓周一（２５日）跌至兩周新低，因對美國及其他主

要經濟體貿易爭端不斷升級的擔憂損害風險胃納。

美元指數跌０﹒３％，報９４﹒２４９。美元兌日圓下挫０﹒２％，報１０９﹒７６日圓，

盤中一度跌至兩周低位的１０９﹒３８日圓。

歐元兌美元升０﹒４％，報１﹒１７０２美元，盤中觸及逾一周高位１﹒１７１３美元。商

品貨幣澳元、新西蘭元及加元走軟，因原油價格大漲勢頭失去動力。（ｍｎ）

