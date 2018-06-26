《經濟通通訊社２６日專訊》美元兌日圓周一（２５日）跌至兩周新低，因對美國及其他主
要經濟體貿易爭端不斷升級的擔憂損害風險胃納。
美元指數跌０﹒３％，報９４﹒２４９。美元兌日圓下挫０﹒２％，報１０９﹒７６日圓，
盤中一度跌至兩周低位的１０９﹒３８日圓。
歐元兌美元升０﹒４％，報１﹒１７０２美元，盤中觸及逾一周高位１﹒１７１３美元。商
品貨幣澳元、新西蘭元及加元走軟，因原油價格大漲勢頭失去動力。（ｍｎ）
26/06/2018 08:16
《匯市走勢》貿易爭端升級，避險日圓升至兩周新高
《經濟通通訊社２６日專訊》美元兌日圓周一（２５日）跌至兩周新低，因對美國及其他主
要經濟體貿易爭端不斷升級的擔憂損害風險胃納。
美元指數跌０﹒３％，報９４﹒２４９。美元兌日圓下挫０﹒２％，報１０９﹒７６日圓，
盤中一度跌至兩周低位的１０９﹒３８日圓。
歐元兌美元升０﹒４％，報１﹒１７０２美元，盤中觸及逾一周高位１﹒１７１３美元。商
品貨幣澳元、新西蘭元及加元走軟，因原油價格大漲勢頭失去動力。（ｍｎ）
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