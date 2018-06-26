《套期保值－蕭猷華》金價料將下試１２４０美元

《套期保值》現貨金昨天（２５日）下跌，在六個月低位徘徊，今早（２６日）亞洲時段金

價在１２６７美元上落。

美國貿易戰升溫，但金價沒有發揮避險功能，市場憂慮貿易戰一旦惡化，會影響商品市場需

求，資金增持現金避險和流入美債市場。

金價走勢料續向下，反彈力度疲弱，５０天線跌穿２００天線，１２７５美元阻力大，料金

價將下試１２４０美元。《興業金融期貨投資服務部董事 蕭猷華》

