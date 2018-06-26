《選股情報》６月２１日有如下估。
２１日題：「支持：阻力」
文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
26/06/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》何處是支持？
《選股情報》６月２１日有如下估。
２１日題：「支持：阻力」
文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
短期阻力：３０１，３０５，３０８。
短期支持：２９１，２８８，２７２。」
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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