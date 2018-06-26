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即市新聞

26/06/2018 09:05

《選股情報－石鏡泉》何處是支持？

　　《選股情報》６月２１日有如下估。

　　２１日題：「支持：阻力」
　　　　　文：「恆指短線在２７０至３１０間，即市盈率在１１至１２倍間，徘徊。
　　　　　　　　短期阻力：３０１，３０５，３０８。
　　　　　　　　短期支持：２９１，２８８，２７２。」
　
《香港經濟日報研究部主管　石鏡泉》

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