《經濟通通訊社２６日專訊》勝利油氣（０１０８０）發盈警，預期截至２０１８年５月
３１日止五個月錄得虧損較去年同期下降約４０％。集團預計截至６月底止六個月的虧損將進一
步縮小。
該公司虧損下降主要由於：受惠於今年已獲得的獨立協力廠商中石化若干大型管道工程的訂
單，集團焊管業務中的焊管銷量和防腐處理業務銷量大幅增加；且焊管銷量中，對毛利貢獻較大
的中石化大型管道的佔比也由去年同期約佔２％增加到５０％以上；及首五個月營運開支及行政
開支按年顯著下降。
集團預期中期業績將於八月底刊發。（ｋｚ）
26/06/2018 10:50
【企業盈警】勝利油氣（０１０８０）料半年虧損進一步縮小
《經濟通通訊社２６日專訊》勝利油氣（０１０８０）發盈警，預期截至２０１８年５月
３１日止五個月錄得虧損較去年同期下降約４０％。集團預計截至６月底止六個月的虧損將進一
步縮小。
該公司虧損下降主要由於：受惠於今年已獲得的獨立協力廠商中石化若干大型管道工程的訂
單，集團焊管業務中的焊管銷量和防腐處理業務銷量大幅增加；且焊管銷量中，對毛利貢獻較大
的中石化大型管道的佔比也由去年同期約佔２％增加到５０％以上；及首五個月營運開支及行政
開支按年顯著下降。
集團預期中期業績將於八月底刊發。（ｋｚ）
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
|生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
|生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
|生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
|FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰