【企業盈警】勝利油氣（０１０８０）料半年虧損進一步縮小

《經濟通通訊社２６日專訊》勝利油氣（０１０８０）發盈警，預期截至２０１８年５月

３１日止五個月錄得虧損較去年同期下降約４０％。集團預計截至６月底止六個月的虧損將進一

步縮小。

該公司虧損下降主要由於：受惠於今年已獲得的獨立協力廠商中石化若干大型管道工程的訂

單，集團焊管業務中的焊管銷量和防腐處理業務銷量大幅增加；且焊管銷量中，對毛利貢獻較大

的中石化大型管道的佔比也由去年同期約佔２％增加到５０％以上；及首五個月營運開支及行政

開支按年顯著下降。

集團預期中期業績將於八月底刊發。（ｋｚ）

