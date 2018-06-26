憂慮貿易戰港股曾急挫４５６點，半日收跌６２點報２８８９８

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普威脅將對歐盟出口到美國的所有汽車徵稅，貿

易戰再升溫，投資者憂慮貿易戰破壞各國經濟。美股急挫，拖累港股低開８０點，其後由於內房

繼續下挫，加上賭股、騰訊（００７００）繼續滑落，港股上午跌幅曾擴大至最多４５６點低見

２８５０５點再創出６個月低位。近午收恆指跌幅大為收窄，最終午收跌６２點或０﹒２２％，

報２８８９８點，主板半日成交７０７﹒３１億元。

國指跌６０點或０﹒５４％，報１１１４８點，滬指跌２３點或０﹒８２％，報２８５９點

。



＊中港電訊股逆市上揚，科技股續受累貿易戰＊



中資電訊股逆市見造好，中電信（００７２８）上升１﹒７０％，報３﹒６元，升破１０天

線（３﹒５８７元）；中移動（００９４１）上升１﹒３８％，報６９﹒６元；聯通

（００７６２）漲０﹒８３％，報９﹒７７元。市場消息人士指出，上述三家電訊商設立的中國

鐵塔赴港上市，將於本周尋求批准，下周開始預路演。

本地電訊股亦全線上揚，香港電訊（０６８２３）升１﹒１７％，報１０﹒３６元，盤中高

見１０﹒４８元，創２０１６年８月以來新高；香港寬頻（０１３１０）升３﹒０３％，報

１２﹒２６元；電訊盈科（００００８）升０﹒２２％，報４﹒４８元；和記電訊

（００２１５）升０﹒７１％，報２﹒７８元；數碼通（００３１５）升０﹒６１％，報

８﹒１７元。

中美貿易戰擊憂慮重燃，挫傷科技股與手機設備股，瑞聲（０２０１８）跌２﹒５５％，報

１１０﹒７元；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒４６％，報１０﹒６元；舜字（０２３８２）

半日逆市反彈２﹒６０％，報１４２﹒３元；中興通訊（００７６３）升３﹒４３％報

１２﹒０８元。



＊內房走弱碧桂園包尾藍籌，人幣貶值航空股捱沽＊



重磅股持續受壓，騰訊（００７００）跌０﹒２６％報３８７﹒８元；匯控（００００５）

跌０﹒１４％，報７３﹒６５元；建設銀行（００９３９）無升跌，報７﹒３１元；工商銀行

（０１３９８）跌０﹒５０％，報５﹒９４元；港交所（００３８８）跌１﹒３４％，報２３６

元；中國平安（０２３１８）跌１﹒５４％，報７３﹒３５元。

內房股延續昨日弱勢，碧桂園（０２００７）半日跌５﹒７％，報１３﹒９元，暫表現最差

藍籌，失守１００天線（１４﹒６７４元）；融創中國（０１９１８）續跌４﹒１２％，報

２７﹒９元；華潤置地（０１１０９）跌０﹒５７％，報２６﹒３５元；中海外（００６８８）

跌０﹒９６％，報２５﹒７元。

中資航空股則受人幣貶值壓力，國航（００７５３）跌１﹒８６％，報７﹒９３元；東航

（００６７０）跌０﹒１８％，報５﹒６７元；國航（００７５３）跌１﹒８６％，報７﹒９３

元；南航（０１０５５）挫３﹒４２％，報６﹒７７元。（ｆｆ、ｋｚ）

