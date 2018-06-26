《經濟通通訊社２６日專訊》主要從事分銷食品添加劑的欣融國際（０１５８７）明早
（２７日）在主板掛牌，於輝立暗盤交易場開報０﹒７５元，與招股價持平，現報０﹒７４元，
跌１﹒３３％。以現價計，不計手續費，每手４０００股蝕４０元。
耀才暗盤交易場，該股現報０﹒７１元，較招股價低５﹒３３％。（ｔｔ）
26/06/2018 16:16
【新股上市】欣融國際（１５８７）暗盤開報０﹒７５元，平招股價
《經濟通通訊社２６日專訊》主要從事分銷食品添加劑的欣融國際（０１５８７）明早
（２７日）在主板掛牌，於輝立暗盤交易場開報０﹒７５元，與招股價持平，現報０﹒７４元，
跌１﹒３３％。以現價計，不計手續費，每手４０００股蝕４０元。
耀才暗盤交易場，該股現報０﹒７１元，較招股價低５﹒３３％。（ｔｔ）
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