【新股上市】欣融國際（１５８７）暗盤開報０﹒７５元，平招股價

《經濟通通訊社２６日專訊》主要從事分銷食品添加劑的欣融國際（０１５８７）明早

（２７日）在主板掛牌，於輝立暗盤交易場開報０﹒７５元，與招股價持平，現報０﹒７４元，

跌１﹒３３％。以現價計，不計手續費，每手４０００股蝕４０元。

耀才暗盤交易場，該股現報０﹒７１元，較招股價低５﹒３３％。（ｔｔ）

