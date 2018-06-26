  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2018 10:01

騰訊挫近２％，港股跌幅擴至２９９點報２８６６２，創六個月新低

　　《經濟通通訊社２６日專訊》重磅股續遇沽壓，騰訊（００７００）跌１﹒６５％，報
３８２﹒４元；港交所（００３８８）走低１﹒５９％，報２３５﹒４元，盤中低見２３５元，
創半年新低。
　　港股今日低開８０點，其後最多急挫３２５點，低見２８６３５點，創半年新低，現跌
２９９點報２８６６２點。國企指數報１１０７８點，下跌１﹒１７％或下跌１３０點。
　　上證綜指報２８２２，下跌３７點或下跌１﹒３０％，成交３８６﹒７４億元人民幣。深證
綜指報１５７６，下跌１０點或下跌０﹒６９％，成交５３９﹒３４億元人民幣。
　　碧桂園（０２００７）現價急挫７﹒０６％，報１３﹒７元，暫跌幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　７３﹒２５元　　　下跌０﹒６８％
　　建設銀行（００９３９）　　　７﹒２１元　　　下跌１﹒３７％
　　中國移動（００９４１）　　６９﹒１５元　　　上升０﹒７３％
　　友邦保險（０１２９９）　　６６﹒９０元　　　下跌０﹒４５％
　　工商銀行（０１３９８）　　　５﹒８６元　　　下跌１﹒８４％
　　中國平安（０２３１８）　　７２﹒３５元　　　下跌２﹒８９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN