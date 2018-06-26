騰訊挫近２％，港股跌幅擴至２９９點報２８６６２，創六個月新低

《經濟通通訊社２６日專訊》重磅股續遇沽壓，騰訊（００７００）跌１﹒６５％，報

３８２﹒４元；港交所（００３８８）走低１﹒５９％，報２３５﹒４元，盤中低見２３５元，

創半年新低。

港股今日低開８０點，其後最多急挫３２５點，低見２８６３５點，創半年新低，現跌

２９９點報２８６６２點。國企指數報１１０７８點，下跌１﹒１７％或下跌１３０點。

上證綜指報２８２２，下跌３７點或下跌１﹒３０％，成交３８６﹒７４億元人民幣。深證

綜指報１５７６，下跌１０點或下跌０﹒６９％，成交５３９﹒３４億元人民幣。

碧桂園（０２００７）現價急挫７﹒０６％，報１３﹒７元，暫跌幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

匯豐控股（００００５） ７３﹒２５元 下跌０﹒６８％

建設銀行（００９３９） ７﹒２１元 下跌１﹒３７％

中國移動（００９４１） ６９﹒１５元 上升０﹒７３％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒９０元 下跌０﹒４５％

工商銀行（０１３９８） ５﹒８６元 下跌１﹒８４％

中國平安（０２３１８） ７２﹒３５元 下跌２﹒８９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

