騰訊挫近２％，港股跌幅擴至２９９點報２８６６２，創六個月新低

《經濟通通訊社２６日專訊》重磅股續遇沽壓，騰訊（００７００）跌１﹒６５％，報
３８２﹒４元；港交所（００３８８）走低１﹒５９％，報２３５﹒４元，盤中低見２３５元，
創半年新低。
港股今日低開８０點，其後最多急挫３２５點，低見２８６３５點，創半年新低，現跌
２９９點報２８６６２點。國企指數報１１０７８點，下跌１﹒１７％或下跌１３０點。
上證綜指報２８２２，下跌３７點或下跌１﹒３０％，成交３８６﹒７４億元人民幣。深證
綜指報１５７６，下跌１０點或下跌０﹒６９％，成交５３９﹒３４億元人民幣。
碧桂園（０２００７）現價急挫７﹒０６％，報１３﹒７元，暫跌幅最大藍籌。
表列重磅股表現：
股份（編號） 現價 變幅
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匯豐控股（００００５） ７３﹒２５元 下跌０﹒６８％
建設銀行（００９３９） ７﹒２１元 下跌１﹒３７％
中國移動（００９４１） ６９﹒１５元 上升０﹒７３％
友邦保險（０１２９９） ６６﹒９０元 下跌０﹒４５％
工商銀行（０１３９８） ５﹒８６元 下跌１﹒８４％
中國平安（０２３１８） ７２﹒３５元 下跌２﹒８９％
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