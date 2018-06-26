經濟日報集團（４２３）全年度多賺１﹒５倍至７１２６萬，息６仙

《經濟通通訊社２６日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，截至今年３月３１日止年

度純利７１２５﹒７萬元，增長１﹒４８倍，每股盈利１６﹒５１仙，每股派末期息６仙增加

３３﹒３３％。

期內，收益１１﹒９億元，上升５﹒６８％。毛利４﹒６９億元，增加１４﹒３０％。

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