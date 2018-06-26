《經濟通通訊社２６日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，截至今年３月３１日止年
度純利７１２５﹒７萬元，增長１﹒４８倍，每股盈利１６﹒５１仙，每股派末期息６仙增加
３３﹒３３％。
期內，收益１１﹒９億元，上升５﹒６８％。毛利４﹒６９億元，增加１４﹒３０％。
（ｔｔ）
＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
26/06/2018 08:35
經濟日報集團（４２３）全年度多賺１﹒５倍至７１２６萬，息６仙
《經濟通通訊社２６日專訊》經濟日報集團（００４２３）公布，截至今年３月３１日止年
度純利７１２５﹒７萬元，增長１﹒４８倍，每股盈利１６﹒５１仙，每股派末期息６仙增加
３３﹒３３％。
期內，收益１１﹒９億元，上升５﹒６８％。毛利４﹒６９億元，增加１４﹒３０％。
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＊有關業績的詳情，請參閱公司正式之通告＊
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