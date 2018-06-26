《經濟通通訊社２６日專訊》凱華（００２７５）發盈警，預期截至今年三月底止２０１８
財年度將錄得虧損，２０１７財年度則錄得溢利１２﹒２億元。期內扭盈為虧，主要由於錄得多
項非經常性收益及虧損，包括物業公平值收益（扣除遞延稅項開支）約２０億元、商譽減值虧損
約１﹒１５６億元，以及持作銷售物業之減值虧損約２﹒６５億元。
此外，由於借貸增加，公司於有關年度之財務費用增加約１﹒７７億元。計及上述因素，預
期期內錄得綜合虧損不少於４﹒９億元。
公司預期將於本周五（２９日）公布業績。（ｔｔ）
26/06/2018 09:10
【企業盈警】凱華（００２７５）預期全年度盈轉虧４﹒９億元
《經濟通通訊社２６日專訊》凱華（００２７５）發盈警，預期截至今年三月底止２０１８
財年度將錄得虧損，２０１７財年度則錄得溢利１２﹒２億元。期內扭盈為虧，主要由於錄得多
項非經常性收益及虧損，包括物業公平值收益（扣除遞延稅項開支）約２０億元、商譽減值虧損
約１﹒１５６億元，以及持作銷售物業之減值虧損約２﹒６５億元。
此外，由於借貸增加，公司於有關年度之財務費用增加約１﹒７７億元。計及上述因素，預
期期內錄得綜合虧損不少於４﹒９億元。
公司預期將於本周五（２９日）公布業績。（ｔｔ）
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