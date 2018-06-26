《盤後部署》貿易戰陰霾難去，港股２５０天線見阻力

《經濟通通訊社２６日專訊》環球市場繼續受貿易戰籠罩而令投資者繼續憂慮，影響港股近

日走勢。美國總統特朗普威脅將對歐盟出口到美國的所有汽車徵稅，同時其針對中國的矛頭亦惹

來中國反擊，結果港股今早跟隨美股急挫而低開８０點，其後由於內房、騰訊（００７００）繼

續下挫，港股上午跌幅曾擴大至最多４５６點低見２８５０５點再創出６個月低位。不過午後港

股收窄跌幅，雖然跌幅曾一度全銷並見反彈，但大市沽壓猶在，恆指仍收跌７９點或０﹒２８％

，報２８８８１點。主板成交１２４７﹒７２億元上升１６﹒２７％。

國指跌９０點或０﹒８０％，報１１１１８點。滬指跌１４點或０﹒５２％，報２８４４點

。



＊傳中國態度強硬，貿易戰威脅或難除＊



貿易戰消息此起彼落，最新市場報道，美國媒體早前指當局正在起草規則，擬禁止中國持股

比例在２５％以上的公司收購涉及「重大工業技術」的美國公司。不過，其後美國財長姆欽在

Ｔｗｉｔｔｅｒ發文稱，之前彭博社和《華爾街日報》發布關於美國出台對中國投資限制的消息

是虛假的。他並稱，稍後會有正式聲明，該聲明並非特別針對中國，而是針對所有盜竊美國技術

的國家。但是白宮官員口徑不一，貿易事務顧問納瓦羅表示，特朗普提出的任何投資限制將是針

對中國，而非其他國家。

《華爾街日報》引述消息人士表示，國家主席習近平上周向多名歐美跨國公司高層提及中國

文化是「你要以牙還牙」，報道又引述中國高級官員指出，習近平決定以絕不妥協退讓的態度應

對華盛頓政府。兩國若不讓步，則無望能於７月６日正式互徵關稅生效前達成和解，貿易戰威脅

能破除的希望會破滅。



＊人民幣持續貶值，或下試６﹒６水平＊



中美貿易戰開打之下，中國應對方法之一，包括讓人民幣貶值。早前人民銀行降準，向市場

釋出七千億人幣流動性，人民幣近日已創自２０１６年以來最長跌浪，市場預期人民幣短期弱勢

會持續，兌美元有機會下試６﹒６水平。人民幣匯價下跌，能加強中國出口吸引力，市場認為這

是中央所能接受的應對方法之一。不過，人民幣跌勢延續，將不利企業估值，資金流出下，中港

兩市也自然繼續疲弱。

預料港股短期或上試２５０天線（２９３２１點）阻力，由於貿易戰未至完結，故港股潛在

下行空間成在，支持位看２８０００點。（ｆｆ）

