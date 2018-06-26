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26/06/2018 08:22

【貿易開戰】法國財長：若美國對歐盟開徵汽車關稅，歐盟將反擊

　　《經濟通通訊社２６日專訊》法國財長勒梅爾（Ｂｒｕｎｏ　Ｌｅ　Ｍａｉｒｅ）表示，若
美國總統特朗普將對歐洲生產的汽車徵收進口關稅的威脅付諸行動，歐洲將進行反擊。　
　　特朗普此前威脅將對所有在歐盟組裝的汽車徵收２０％進口關稅，令雙方的貿易緊張關係進
一步升級。
　　勒梅爾表示，不希望貿易爭端升級，但歐盟是被攻擊的對象，有需要保護區內產業。
（ｍｎ）

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