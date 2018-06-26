  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/06/2018 10:44

【貿易開戰】白宮官員口徑不一，貿易顧問納瓦稱投資限制針對中國

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普貿易事務顧問納瓦羅表示，特朗普提出的任何
投資限制將是針對中國，而非其他國家。
　　不過稍早時美國財長努欽稱，財政部即將採取的投資限制不是具體針對中國的，將適用於所
有試圖偷竊美國技術的國家，更稱《彭博》以及《華爾街日報》有關投資限制的消息是是假消息

　　納瓦羅稱，美國財政部周五將向特朗普進行匯報，內容有關對中國投資限制，目的在於保護
美國的技術及知識產權。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【eatigo X DIVA Channel ‧ Wednesday Treat】賞 東隅酒店雙人下午茶

【etnet Bonus賞你】法定古蹟『景賢里』開放日入場券

活動花絮【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN