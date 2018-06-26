【貿易開戰】白宮官員口徑不一，貿易顧問納瓦稱投資限制針對中國

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普貿易事務顧問納瓦羅表示，特朗普提出的任何

投資限制將是針對中國，而非其他國家。

不過稍早時美國財長努欽稱，財政部即將採取的投資限制不是具體針對中國的，將適用於所

有試圖偷竊美國技術的國家，更稱《彭博》以及《華爾街日報》有關投資限制的消息是是假消息

。

納瓦羅稱，美國財政部周五將向特朗普進行匯報，內容有關對中國投資限制，目的在於保護

美國的技術及知識產權。（ｍｎ）

