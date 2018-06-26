《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普貿易事務顧問納瓦羅表示，特朗普提出的任何
投資限制將是針對中國，而非其他國家。
不過稍早時美國財長努欽稱，財政部即將採取的投資限制不是具體針對中國的，將適用於所
有試圖偷竊美國技術的國家，更稱《彭博》以及《華爾街日報》有關投資限制的消息是是假消息
。
納瓦羅稱，美國財政部周五將向特朗普進行匯報，內容有關對中國投資限制，目的在於保護
美國的技術及知識產權。（ｍｎ）
26/06/2018 10:44
【貿易開戰】白宮官員口徑不一，貿易顧問納瓦稱投資限制針對中國
《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普貿易事務顧問納瓦羅表示，特朗普提出的任何
投資限制將是針對中國，而非其他國家。
不過稍早時美國財長努欽稱，財政部即將採取的投資限制不是具體針對中國的，將適用於所
有試圖偷竊美國技術的國家，更稱《彭博》以及《華爾街日報》有關投資限制的消息是是假消息
。
納瓦羅稱，美國財政部周五將向特朗普進行匯報，內容有關對中國投資限制，目的在於保護
美國的技術及知識產權。（ｍｎ）
|國際動態26/06/2018
土總統連任 反對派警告獨裁統治
|生財有道25/06/2018
【空置稅】泛民議員質疑囤積倡速推 功能組別：未動麵粉先動師傅
|生財有道25/06/2018
【空置稅】新地膺「囤王」當其衝 長實隨時交稅更多
|生財有道25/06/2018
【空置稅】山雨欲來 傳有發展商或司法覆核 地建會倡豪宅免稅
|生財有道25/06/2018
【小米上市】券商：初步市場認購反應冷淡 預料首掛股價相對疲弱
|FOCUS25/06/2018
【FOCUS】降準「強心針」藥效成疑 人幣恐加速轉弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰