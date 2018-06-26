《經濟通通訊社２６日專訊》厄瓜多爾石油部長Ｃａｒｌｏｓ Ｐｅｒｅｚ表示，將按照油
組達成的協議提高原油產量，新增產量將來自之前宣布的提高大型油田產量計劃。
油組與俄羅斯及其他產油國周末達成協議，同意從７月開始每日增產約１００萬桶，以應對
近期原油價格上漲情況。
目前厄瓜多爾原油產量在每日５２萬桶，Ｐｅｒｅｚ表示預計在接下來數周將可輕鬆超過此
水平。（ｍｎ）
26/06/2018 11:27
【油市博奕】厄瓜多爾油長：將按照油組協議增產
《經濟通通訊社２６日專訊》厄瓜多爾石油部長Ｃａｒｌｏｓ Ｐｅｒｅｚ表示，將按照油
組達成的協議提高原油產量，新增產量將來自之前宣布的提高大型油田產量計劃。
油組與俄羅斯及其他產油國周末達成協議，同意從７月開始每日增產約１００萬桶，以應對
近期原油價格上漲情況。
目前厄瓜多爾原油產量在每日５２萬桶，Ｐｅｒｅｚ表示預計在接下來數周將可輕鬆超過此
水平。（ｍｎ）
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