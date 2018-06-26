《台股攻略－馮偉明》台股今日跌４４點，年線失而復得

《台股攻略》台股今日跌４４﹒２９點，收１０７４２﹒１７點，成交值為新台幣１４０７

億元。

隔晚（２５日）美股大跌，影響台股今日表現。雖然金融股國泰金及富邦金緩步上升，但指

數仍開低走低，並一度大跌１３５點。中午過後，中小型強勢版塊開始反攻，指數跌幅亦明顯收

斂。大立光持續抗跌，站上新台幣４５００元；台積電呈現第二天貼息，並曾低見新台幣

２１２﹒５元，創下２０１７年８月中以來新低；鴻海亦陷入８０元大關保衛戰。中小型股是今

日買盤追捧指標，國巨盤中一度漲停，華新科及越峰更直接鎖住漲停。矽晶圓族群有買盤湧入，

環球晶、中美晶、合晶及嘉晶均收紅。ＭＯＳＦＥＴ族群方面，大中、富鼎、尼克森及茂達等也

收紅。挖礦概念股麗臺及青雲漲停，撼訊、承啟及映泰等也收紅，而昨日強勢的生技股則有回吐

。

當前國際局勢較為動盪，美股表現主導大市走勢。台股近期受除息影響，指數未能完全反映

市況，投資者未來需更加留意外資動向。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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