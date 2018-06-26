【企業盈警】領視（００７８９）料年度虧損大幅增加１﹒３１億

《經濟通通訊社２６日專訊》領視控股（００７８９）發盈警，預期與２０１７年年度比較

，截至今年３月底止年度虧損將大幅增加約１﹒３１億元。

主要由於：確認電子商務業務所得商譽的減值虧損約１﹒４１億元，部分被於２０１７年

１０月收購網上平台後，來自新綜合時尚配飾平台業務的溢利約８００萬元所抵銷，該網上平台

主要透過自家營運的網上平台，進行廣泛時尚配飾產品批發。

年度業績預期將於本周五（２９日）刊發。（ａｌ）

