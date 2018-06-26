《經濟通通訊社２６日專訊》領視控股（００７８９）發盈警，預期與２０１７年年度比較
，截至今年３月底止年度虧損將大幅增加約１﹒３１億元。
主要由於：確認電子商務業務所得商譽的減值虧損約１﹒４１億元，部分被於２０１７年
１０月收購網上平台後，來自新綜合時尚配飾平台業務的溢利約８００萬元所抵銷，該網上平台
主要透過自家營運的網上平台，進行廣泛時尚配飾產品批發。
年度業績預期將於本周五（２９日）刊發。（ａｌ）
26/06/2018 09:10
【企業盈警】領視（００７８９）料年度虧損大幅增加１﹒３１億
《經濟通通訊社２６日專訊》領視控股（００７８９）發盈警，預期與２０１７年年度比較
，截至今年３月底止年度虧損將大幅增加約１﹒３１億元。
主要由於：確認電子商務業務所得商譽的減值虧損約１﹒４１億元，部分被於２０１７年
１０月收購網上平台後，來自新綜合時尚配飾平台業務的溢利約８００萬元所抵銷，該網上平台
主要透過自家營運的網上平台，進行廣泛時尚配飾產品批發。
年度業績預期將於本周五（２９日）刊發。（ａｌ）
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