《經濟通通訊社２６日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）宣布，預期集團截至２０１８年６月
３０日止中期，股東應佔綜合溢利按年將大幅下跌。主要由於銷售估計減少大致約２０％；廣告
及自營銷售相關費用的增加；及因購股權計劃的股份為基礎的付款開支所致。
公司預期８月刊發業績。（ｆｆ）
26/06/2018 09:10
【企業盈警】卡撒天嬌（２２２３）料中期純利大跌，銷售減少兩成
《經濟通通訊社２６日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）宣布，預期集團截至２０１８年６月
３０日止中期，股東應佔綜合溢利按年將大幅下跌。主要由於銷售估計減少大致約２０％；廣告
及自營銷售相關費用的增加；及因購股權計劃的股份為基礎的付款開支所致。
公司預期８月刊發業績。（ｆｆ）
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