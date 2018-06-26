【企業盈警】卡撒天嬌（２２２３）料中期純利大跌，銷售減少兩成

《經濟通通訊社２６日專訊》卡撒天嬌（０２２２３）宣布，預期集團截至２０１８年６月

３０日止中期，股東應佔綜合溢利按年將大幅下跌。主要由於銷售估計減少大致約２０％；廣告

及自營銷售相關費用的增加；及因購股權計劃的股份為基礎的付款開支所致。

公司預期８月刊發業績。（ｆｆ）

