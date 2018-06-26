《經濟通通訊社２６日專訊》怡園酒業（０８１４６）明日（２７日）首掛，今日於輝立暗
盤交易場開報０﹒３５元，與招股價一樣。
耀才交易場方面，現報０﹒３７元，高招股價５﹒７１％。（ｆｆ）
26/06/2018 16:19
【新股上市】怡園酒業（０８１４６）暗盤平開，報０﹒３５元
《經濟通通訊社２６日專訊》怡園酒業（０８１４６）明日（２７日）首掛，今日於輝立暗
盤交易場開報０﹒３５元，與招股價一樣。
耀才交易場方面，現報０﹒３７元，高招股價５﹒７１％。（ｆｆ）
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