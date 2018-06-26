《談國論企－黎偉成》定向降準挺「債轉股」及中小企

《談國論企》中國人民銀行決定於自２０１８年７月５日起下調的人民幣存款準備金率，定

向支持「債轉股」及小微企貸款，是為美息趨升和美元走強壓力底下的應變貨幣政策舉措，以加

強債務合法優化的力度和緩解小微企業融資難融資貴問題，使實體經濟更全面、均衡的發展和成

長。

外圍政經、金融環境有日趨加深惡化之象，實為人行此番之須有為而為之「降準」，所對準

的尤其是來自美國的壓力更甚（甲）特朗普對華之全面「封殺」，不僅對（１）中國輸美的科技

以至一般商品隨時隨地「加碼」地加徵關稅，和（２）對中興通訊等中資企業以往的業務發展「

疑團」力壓之，更甚者為（３）有未經證實的消息，謂特朗普主政底下的美國政府有可能禁止中

資持２５％權益或以上的企業在美國的收購和投資，果如是，則中國的國有甚或是民營資本企業

不僅在美國的發展大受其阻，亦不易謀求與其他國家資本的企業在美合作發展，特朗普及其團隊

所思之毒、所行之狠，歷史不易有也。

此使特別是中國的環球經濟、金融受困、受壓日深，故中國人民銀行對要支持和保護的經濟

環節作「降準」保護，有預見性，佳著！

同樣重要者，乃（乙）美國有不少預期聯邦準備局會在２０１８年加息４次，美元對包括人

民幣等各種貨幣利率差距不斷擴闊，和美元價格上升，有可能使中國的利率受壓，和中國的商業

銀行更為「有選擇性」地對行業、企業貸款，非政府政策之所願。

再看人行的聲明，「降準」乃要（一）進一步推進市場化法治化「債轉股」，重點為鼓勵５

家國有大型商業銀行和１２家股份制商業銀行運用定向降準和從市場上募集的資金，按照市場化

定價原則實施「債轉股」項目。

人行的有關負責人以答記者問的方式披露：對工行、農行、中行、建行交行等５家國有大型

商業銀行和１２家股份制商業銀行人民幣貸款準備金率０﹒５個百分點，使「可釋施資金約

５０００億元」，此舉為用於於市場化治化「債轉股」項目，因相關項目的復雜性和變異甚多，

亂支持，使來自政府的資金資源有可能使很快便浪費胎盡。

是故人行在估計可能釋放資金，使境內外說者有「驚」，實乃無謂之語，因：（ａ）資金收

緊中促銀行量力為之，同時要對國家所支持的企業，說此之「驚」，量限，很有少要。（ｂ）用

以支持市場化「債轉股」、撬動相關的項目，為美國府於過去１０多年之成。

（ｃ）支持「債轉股」實施主體真正行使股東權利，參與公司治理，並推動混合所有制改革

。（ｄ）定向降準資金不支持「名股實債」和「僵尸企業」的。

至於（乙）加大對小微企業的支持力度，中國人民銀行決定從２０１８年７月５日起下調國

有大型商業銀行、股份制商業銀行、郵政儲蓄銀行、城市商業銀行、非縣域農村商業銀行、外資

銀行人民幣存款準備金率０﹒５個百分點。

同時，郵政儲蓄銀行和城市商業銀行、非縣域農商銀行等中小銀行應將降準資金主要用於小

微企貸款，著力緩解小微企業融資難融資費問題。

凡此，皆為有針對性的「降準」，改善實體經濟項目中的支持力度，是任何央行必行之政。

亦為我力斥相關論客憑空地亂設亂想亂講，對經濟造成之禍，相當深遠。

人民銀行將繼續按照中央、國務院的統一部署，實施好穩健中性的貨幣政策，把握好結構性

去槓桿的力度和節奏，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

