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即市新聞

26/06/2018 09:43

《異動股》恒大健康收購賈躍亭電動車ＦＦ技術，現急升逾１６％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆大健康（００７０８）現價上升１６﹒４９％，報５﹒３７
元，盤中高見５﹒５６元，創上市新高，並暫為最大升幅個股；主動買盤７７％；成交約１１０
３萬股，涉資５５１６萬元。
　　該公司公布，同意按總代價６７﹒４７億港元，向中譽集團（００９８５）主席趙渡收購
Ｓｅａｓｏｎ　Ｓｍａｒｔ（時穎）全部股權。
　　Ｓｅａｓｏｎ　Ｓｍａｒｔ與電動車公司Ｆａｒａｄａｙ　Ｆｕｔｕｒｅ（法拉第未來，簡
稱ＦＦ）以合資模式共同設立了一家新公司Ｓｍａｒｔ　Ｋｉｎｇ　Ｌｔｄ。Ｓｅａｓｏｎ
Ｓｍａｒｔ同意出資２０億美元，以獲取於合資公司的４５％股權。
　　ＦＦ由樂視創辦人賈躍亭成立，去年底有報道指，ＦＦ取得了一筆超過１０億美元的Ａ輪股
權融資，但資金來源成疑。ＦＦ目前在中美兩地提交申請專利接近１５００件，獲中美頒授專利
超過３８０件。這些專利涵蓋三電系統、自動駕駛、車聯網、生產和製造領域。
　　中譽集團現則上升２﹒７％，報０﹒０３８元。
　　現時，恆生指數報２８７８５，下跌１７５點或下跌０﹒６１％，主板成交１２１﹒５９億
元。上證綜合指數報２８３５，下跌２３點或下跌０﹒８２％，成交２１１﹒６４億元人民幣。
（ａｌ）

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