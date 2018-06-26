《異動股》恒大健康收購賈躍亭電動車ＦＦ技術，現急升逾１６％

《經濟通通訊社２６日專訊》恆大健康（００７０８）現價上升１６﹒４９％，報５﹒３７

元，盤中高見５﹒５６元，創上市新高，並暫為最大升幅個股；主動買盤７７％；成交約１１０

３萬股，涉資５５１６萬元。

該公司公布，同意按總代價６７﹒４７億港元，向中譽集團（００９８５）主席趙渡收購

Ｓｅａｓｏｎ Ｓｍａｒｔ（時穎）全部股權。

Ｓｅａｓｏｎ Ｓｍａｒｔ與電動車公司Ｆａｒａｄａｙ Ｆｕｔｕｒｅ（法拉第未來，簡

稱ＦＦ）以合資模式共同設立了一家新公司Ｓｍａｒｔ Ｋｉｎｇ Ｌｔｄ。Ｓｅａｓｏｎ

Ｓｍａｒｔ同意出資２０億美元，以獲取於合資公司的４５％股權。

ＦＦ由樂視創辦人賈躍亭成立，去年底有報道指，ＦＦ取得了一筆超過１０億美元的Ａ輪股

權融資，但資金來源成疑。ＦＦ目前在中美兩地提交申請專利接近１５００件，獲中美頒授專利

超過３８０件。這些專利涵蓋三電系統、自動駕駛、車聯網、生產和製造領域。

中譽集團現則上升２﹒７％，報０﹒０３８元。

現時，恆生指數報２８７８５，下跌１７５點或下跌０﹒６１％，主板成交１２１﹒５９億

元。上證綜合指數報２８３５，下跌２３點或下跌０﹒８２％，成交２１１﹒６４億元人民幣。

（ａｌ）

