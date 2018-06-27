《外匯達仁－盧楚仁》人民幣短線受壓，但無大貶基礎

《外匯達仁》美匯指數上星期高見９５﹒５２９之後持續回落，日線圖更出現反映後市轉淡

的射擊之星，而歐元、英鎊及日圓亦同時全面回升，人民幣理應跟隨一籃子貨幣同步回升才對。

但只可惜事與願違，人民幣匯價連日下跌，當中的原因如下：

第一，中美貿易戰爆發，令金融市場覺得中國會是輸家，導致股匯市場均有下跌壓力；

第二，中國為了穩住市場，宣布定向降準亦令人民幣受壓；

第三，因定向降準，人民幣上海同業拆息持續回軟，亦拖累人民幣受壓；

第四，人民銀行連日來無視美元回落，一籃子貨幣回升，刻意調低人民幣中間價，有意無意間釋

放出貶值人民幣的企圖，令人民幣沽壓加劇。



＊人民幣嚴重超賣再跌空間極有限＊



若以人民幣離岸價計算，已經連跌１０日，穿了之前的紀錄，情況實屬罕見。在技術分析層

面看，相對強弱指標ＲＳＩ已到達８５水平，反映美元嚴重超買人民幣嚴重超賣，所以人民幣再

跌空間極其有限。而過去２０１６年至今，ＲＳＩ出現８０以上的有兩次，分別在２０１６年

１月及１１月，但之後人民幣均大幅回升。

另一方面，人民幣突然急跌，估計美國總統特朗普會開始不滿，並不排除還以顏色，用言論

干預美元的升勢，令美元回落人民幣回升。而今次中方刻意調低人民幣中間價，筆者估計是一些

短期報復性措施，向特朗普展示有人民幣這張王牌，希望特朗普不要太過分和得寸進尺，而不是

希望人民幣長遠貶值。因為人民幣長遠貶值的話，對中國經濟及金融市場是弊多於利。



＊終極目標６﹒６９現價有買趁手＊



筆者判斷今次人民幣離岸價下跌的終極目標可能是６﹒６９００水平，所以現階段的價位絕

對可以算是有買趁手，除非讀者認為現階段的價位將會一去不返，就算願意捱價位但都不能返到

家鄉的。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

