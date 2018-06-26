《異動股》恒大健康（７０８）現爆升近八成，突破８元關續尋頂

《經濟通通訊社２６日專訊》恆大健康（００７０８）繼續炒作入主法拉第未來消息，升幅

現擴大至７６﹒１４％，報８﹒１２元，突破８元關，盤中高見８﹒２８元，再創上市新高，並

暫為最大升幅個股；主動買盤６１％；成交約１﹒４８億股，涉資９﹒２２億元。

控股股東中國恆大（０３３３３）現則上升０﹒４９％，報２０﹒６元。

恆大健康斥資約６７億元，收購持有美國新能源汽車公司法拉第未來（ＦＦ）４５％股權的

公司，成為第一大股東，賈躍亭仍任ＣＥＯ。

ＦＦ回應恆大入主，稱公司的主導權是採用ＡＢ股形式，賈躍亭目前持有ＦＦ３３％的股份

，但一股擁有１０票的投票權，而投資人恆大持有ＦＦ的４５％股份，但一股僅有一票的投票權

。賈躍亭擁有超級投票權，雖然他現在已經不是ＦＦ的第一大股東，但對公司擁有絕對的運營權

，包括在董事會、日常經營管理、投資大會等。

現時，恆生指數報２８８６２，下跌９９點或下跌０﹒３４％，主板成交９３８﹒１３億元

。



表列同系股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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恆騰網絡（００１３６） ０﹒２９５元 無升跌

恆大健康（００７０８） ８﹒１２０元 上升７６﹒１４％

中國恆大（０３３３３） ２０﹒６００元 上升 ０﹒４９％

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（ａｌ）

