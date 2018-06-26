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即市新聞

26/06/2018 14:32

《異動股》恒大健康（７０８）現爆升近八成，突破８元關續尋頂

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恆大健康（００７０８）繼續炒作入主法拉第未來消息，升幅
現擴大至７６﹒１４％，報８﹒１２元，突破８元關，盤中高見８﹒２８元，再創上市新高，並
暫為最大升幅個股；主動買盤６１％；成交約１﹒４８億股，涉資９﹒２２億元。
　　控股股東中國恆大（０３３３３）現則上升０﹒４９％，報２０﹒６元。
　　恆大健康斥資約６７億元，收購持有美國新能源汽車公司法拉第未來（ＦＦ）４５％股權的
公司，成為第一大股東，賈躍亭仍任ＣＥＯ。
　　ＦＦ回應恆大入主，稱公司的主導權是採用ＡＢ股形式，賈躍亭目前持有ＦＦ３３％的股份
，但一股擁有１０票的投票權，而投資人恆大持有ＦＦ的４５％股份，但一股僅有一票的投票權
。賈躍亭擁有超級投票權，雖然他現在已經不是ＦＦ的第一大股東，但對公司擁有絕對的運營權
，包括在董事會、日常經營管理、投資大會等。
　　現時，恆生指數報２８８６２，下跌９９點或下跌０﹒３４％，主板成交９３８﹒１３億元


　　表列同系股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆騰網絡（００１３６）　　　０﹒２９５元　　　無升跌
　　恆大健康（００７０８）　　　８﹒１２０元　　　上升７６﹒１４％
　　中國恆大（０３３３３）　　２０﹒６００元　　　上升　０﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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