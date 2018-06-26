《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》香港行政長官林鄭月娥今日抵達北京，下
午將向國務院副總理韓正匯報特區政府和社會各界對粵港澳大灣區發展規劃有關問題的意見和建
議。
26/06/2018 10:20
【駐京專電】林鄭月娥下午將向韓正匯報大灣區規劃建議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》香港行政長官林鄭月娥今日抵達北京，下
午將向國務院副總理韓正匯報特區政府和社會各界對粵港澳大灣區發展規劃有關問題的意見和建
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