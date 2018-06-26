【駐京專電】林鄭：已向發改委反映粵港澳大灣區各界意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》香港行政長官林鄭月娥在會見國務院副總

理韓正後對媒體表示，在去年簽訂大灣區框架協議後，三地政府緊密聯繫，就粵港澳大灣區交換

意見，在聽完香港各界意見後，已向發改委反映，這次面對面向韓正副總理建議，對於以後大灣

區發展很有裨益。

