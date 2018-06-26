【駐京專電】林鄭：對鰂魚涌槍擊事件高度關注，冀傷者早日康復

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》就剛剛在香港鰂魚涌發生的槍擊事件，香

港行政長官林鄭月娥在京對媒體表示，去年香港治安情況非常理想，去年罪案數量為自１９７０

年以來最低，對於這次事件高度關注，相信警方會馬上深入調查，希望傷者早日康復。

