《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》在與國務院副總理韓正會面後，香港行政
長官林鄭月娥在京對媒體表示，目前並不是在坐等大灣區規劃出台，而是不斷在做規劃的工作，
細化優化相關工作，發改委在聽取意見後，也會作出相關修訂。粵港澳大灣區毫無疑問可以為香
港經濟發展注入新動力，尤其是創新和科技發展方面。
她表示，創新科技目前在不斷的發展，香港可以申請中央的科研基金，目前已經提早落實。
在大灣區裡面建造國際科技創新中心，可以凸顯分工、互補，達到互利共贏局面，希望大灣區的
人流物流資金流能做得更好。
26/06/2018 16:59
【駐京專電】林鄭：在大灣區建國際科技創新中心能互利共贏
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》在與國務院副總理韓正會面後，香港行政
長官林鄭月娥在京對媒體表示，目前並不是在坐等大灣區規劃出台，而是不斷在做規劃的工作，
細化優化相關工作，發改委在聽取意見後，也會作出相關修訂。粵港澳大灣區毫無疑問可以為香
港經濟發展注入新動力，尤其是創新和科技發展方面。
她表示，創新科技目前在不斷的發展，香港可以申請中央的科研基金，目前已經提早落實。
在大灣區裡面建造國際科技創新中心，可以凸顯分工、互補，達到互利共贏局面，希望大灣區的
人流物流資金流能做得更好。
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