《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》關於空置稅的問題，香港行政長官林鄭月
娥在京對媒體表示，將會在本月底之前會交代。
被問及很多發展商對空置稅有保留，為何空置稅要急於本月內拍板，她表示，作為行政長官
，她關心的是香港公眾利益，並不是只關心發展商利益，遇到問題會迎難而上。
至於行政會議是否在星期四（２８日）召開特別會議討論，她並沒有回答。
26/06/2018 17:00
【駐京專電】林鄭：空置稅本月底前作交代，關心香港公眾利益
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》關於空置稅的問題，香港行政長官林鄭月
娥在京對媒體表示，將會在本月底之前會交代。
被問及很多發展商對空置稅有保留，為何空置稅要急於本月內拍板，她表示，作為行政長官
，她關心的是香港公眾利益，並不是只關心發展商利益，遇到問題會迎難而上。
至於行政會議是否在星期四（２８日）召開特別會議討論，她並沒有回答。
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