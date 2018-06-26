《午市前瞻》港股二萬八才有支持，徵收關稅實施前盼稍為回穩

《經濟通通訊社２６日專訊》美國總統特朗普威脅將對歐盟出口到美國的所有汽車徵稅，貿

易戰再升溫，投資者憂慮貿易戰破壞各國經濟。美股急挫，拖累港股低開８０點，其後由於內房

繼續下挫，加上賭股、騰訊（００７００）繼續滑落，港股上午跌幅曾擴大至最多４５６點低見

２８５０５點再創出６個月低位。近午收恆指跌幅大為收窄，最終午收跌６２點或

０﹒２２％，報２８８９８點，主板半日成交７０７﹒３１億元。

國指跌６０點或０﹒５４％，報１１１４８點，滬指跌２３點或０﹒８２％，報２８５９點

。



＊中港電訊股逆市上揚，科技股續受累貿易戰＊



中資電訊股逆市見造好，中電信（００７２８）上升１﹒７０％，報３﹒６元，升破１０天

線（３﹒５８７元）；中移動（００９４１）上升１﹒３８％，報６９﹒６元；聯通

（００７６２）漲０﹒８３％，報９﹒７７元。市場消息人士指出，上述三家電訊商設立的中國

鐵塔赴港上市，將於本周尋求批准，下周開始預路演。

本地電訊股亦全線上揚，香港電訊（０６８２３）升１﹒１７％，報１０﹒３６元，盤中高

見１０﹒４８元，創２０１６年８月以來新高；香港寬頻（０１３１０）升３﹒０３％，報

１２﹒２６元；電訊盈科（００００８）升０﹒２２％，報４﹒４８元；和記電訊

（００２１５）升０﹒７１％，報２﹒７８元；數碼通（００３１５）升０﹒６１％，報８﹒１

７元。

中美貿易戰擊憂慮重燃，挫傷科技股與手機設備股，瑞聲（０２０１８）跌２﹒５５％，報

１１０﹒７元；比亞迪電子（００２８５）跌３﹒４６％，報１０﹒６元；舜字（０２３８２）

半日逆市反彈２﹒６０％，報１４２﹒３元；中興通訊（００７６３）升３﹒４３％報

１２﹒０８元。



＊內房走弱碧桂園包尾藍籌，人幣貶值航空股捱沽＊



重磅股持續受壓，騰訊（００７００）跌０﹒２６％報３８７﹒８元；匯控（００００５）

跌０﹒１４％，報７３﹒６５元；建設銀行（００９３９）無升跌，報７﹒３１元；工商銀行（

０１３９８）跌０﹒５０％，報５﹒９４元；港交所（００３８８）跌１﹒３４％，報２３６元

；中國平安（０２３１８）跌１﹒５４％，報７３﹒３５元。

內房股延續昨日弱勢，碧桂園（０２００７）半日跌５﹒７％，報１３﹒９元，暫表現最差

藍籌，失守１００天線（１４﹒６７４元）；融創中國（０１９１８）續跌４﹒１２％，報

２７﹒９元；華潤置地（０１１０９）跌０﹒５７％，報２６﹒３５元；中海外（００６８８）

跌０﹒９６％，報２５﹒７元。

中資航空股則受人幣貶值壓力，國航（００７５３）跌１﹒８６％，報７﹒９３元；東航（

００６７０）跌０﹒１８％，報５﹒６７元；國航（００７５３）跌１﹒８６％，報７﹒９３元

；南航（０１０５５）挫３﹒４２％，報６﹒７７元。



＊李偉傑：港股短期支持位料在２８０００點＊



財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，近來貿易戰升溫為全球股市帶來陰霾，但他相

信，在美國７月６日徵收關稅之前，股市仍有回穩的機會；但若一旦落實打起貿易戰，港股可能

受拖累而跌至２８０００。

港股近日失守２５０天線，同時亦跌穿多個支持位，短期支持位料在於２８０００點，上線

阻力料在２９２００點至２９５００點。（ｋｚ、ｆｆ）

