【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤７億，沽碧桂園瑞聲太保，買中行舜宇

《經濟通通訊社２６日專訊》北水周二結束過去連續四日淨流入，周二錄得淨沽盤７﹒０４

億元人民幣；其中北水沽售最多的個股為碧桂園（０２００７）、瑞聲（０２０１８）、太保（

０２６０１）、南航（０１０５５）；北水流入最多的個股為中行（０３９８８）、舜宇

（０２３８２）。

周二主板成交１２４７﹒７２億元，比周一增加１６﹒２７％；港股通成交額１３７﹒３５

億，佔大市成交１１﹒０１％。

港股周二收跌７９﹒９９點或０﹒２８％，收報２８８８１﹒４點。



＊碧桂園再挫７％連續兩日成最差藍籌，北水沽３﹒６億＊



地產股重挫拖低大市，據外電報道，國開行已收緊審批用於棚改的抵押補充貸款（ＰＳＬ）

新申請，各地方分行審批權限收歸於國開行總行，碧桂園（０２００７）應聲倒地再挫

６﹒６５％收報１３﹒７６元，連續兩日成表現最差藍籌，北水趁機沽走３﹒６３億，兩日合計

淨沽盤達４﹒６１億。

另外，瑞聲科技隨市跌３﹒６１％，北水沽２﹒１７億；建行（００９３９）遭北水沽售

５８０４萬，兩日合計仍淨流入５﹒１億。北水又分別沽走太保及南航１﹒６６億及８４７１萬

。

買盤方面，中行突獲北水流入１﹒６６億；舜宇則有１﹒２３億北水流入，兩日合計淨流入

２﹒０６億。（ｅｎ）

