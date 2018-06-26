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26/06/2018 17:44

【北水炒Ｄ乜】北水淨沽盤７億，沽碧桂園瑞聲太保，買中行舜宇

　　《經濟通通訊社２６日專訊》北水周二結束過去連續四日淨流入，周二錄得淨沽盤７﹒０４
億元人民幣；其中北水沽售最多的個股為碧桂園（０２００７）、瑞聲（０２０１８）、太保（
０２６０１）、南航（０１０５５）；北水流入最多的個股為中行（０３９８８）、舜宇
（０２３８２）。
　　周二主板成交１２４７﹒７２億元，比周一增加１６﹒２７％；港股通成交額１３７﹒３５
億，佔大市成交１１﹒０１％。
　　港股周二收跌７９﹒９９點或０﹒２８％，收報２８８８１﹒４點。
　
＊碧桂園再挫７％連續兩日成最差藍籌，北水沽３﹒６億＊

　　地產股重挫拖低大市，據外電報道，國開行已收緊審批用於棚改的抵押補充貸款（ＰＳＬ）
新申請，各地方分行審批權限收歸於國開行總行，碧桂園（０２００７）應聲倒地再挫
６﹒６５％收報１３﹒７６元，連續兩日成表現最差藍籌，北水趁機沽走３﹒６３億，兩日合計
淨沽盤達４﹒６１億。
　　另外，瑞聲科技隨市跌３﹒６１％，北水沽２﹒１７億；建行（００９３９）遭北水沽售
５８０４萬，兩日合計仍淨流入５﹒１億。北水又分別沽走太保及南航１﹒６６億及８４７１萬

　　買盤方面，中行突獲北水流入１﹒６６億；舜宇則有１﹒２３億北水流入，兩日合計淨流入
２﹒０６億。（ｅｎ）

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