《美元走勢－羅明立》可美匯９４附近吸納美元，歐元上升空間有限

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７３ １０９﹒３７ １０９﹒６０

歐元╱美元 １﹒１７２０ １﹒１６９１ １﹒１７１０

英鎊╱美元 １﹒３２９２ １﹒３２６３ １﹒３２８２

美元╱瑞郎 １﹒９８８４ ０﹒９８５８ ０﹒９８６９

美元╱港元 ７﹒８４７８ ７﹒８４５２ ７﹒８４７３



《美元走勢》消息指，美國總統特朗普正在擬定計劃，禁止中國企業投資美國科技公司，並

阻止對中國額外技術出口，料中美貿易衝突將會持續。投資者避險需求增加，資金持續流入美債

市，兩年期債券收益率下跌２﹒１點子，報２﹒５２９厘；十年期債券收益率下跌２﹒７點子，

報２﹒８７５厘，創下三周的低位。

美匯指數短線稍為回落，初步支持位於９４，加息預期有利美元中線走勢，估計美元下調空

間不大，建議投資者於９４﹒００附近吸納美元。德國公布６月ＩＦＯ商業景氣指數，指數為

１０１﹒８，略高於預期的１０１﹒７，反映德國的營商環境有改善。另外，美國總統特朗普警

告歐盟儘快撤銷對美關稅，否則會對歐盟進口汽車徵收２０％關稅。歐美貿易衝突愈演愈烈，投

資者關注會否引發貿易戰，拖累環球經濟。短線歐元隨美元回落而上升，不過估計上升的空間有

限。

歐元兌美元初步支持位於１﹒１６７５，下一步支持位於１﹒１６２０；初步阻力位於

１﹒１７２５，下一步阻力位於１﹒１８５０。歐洲央行的貨幣政策傾向溫和，息差預期下仍然

利淡歐元。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 沽出日圓 １０９﹒６０ １１０﹒８０ １０９﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６５０ １﹒１５００ １﹒１７２５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

