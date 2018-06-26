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即市新聞

26/06/2018 16:22

《美元走勢－羅明立》可美匯９４附近吸納美元，歐元上升空間有限

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７３　　　１０９﹒３７　　　１０９﹒６０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２０　　　１﹒１６９１　　　１﹒１７１０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３２９２　　　１﹒３２６３　　　１﹒３２８２
　　　美元╱瑞郎　　　　１﹒９８８４　　　０﹒９８５８　　　０﹒９８６９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７８　　　７﹒８４５２　　　７﹒８４７３

　　《美元走勢》消息指，美國總統特朗普正在擬定計劃，禁止中國企業投資美國科技公司，並
阻止對中國額外技術出口，料中美貿易衝突將會持續。投資者避險需求增加，資金持續流入美債
市，兩年期債券收益率下跌２﹒１點子，報２﹒５２９厘；十年期債券收益率下跌２﹒７點子，
報２﹒８７５厘，創下三周的低位。
　　美匯指數短線稍為回落，初步支持位於９４，加息預期有利美元中線走勢，估計美元下調空
間不大，建議投資者於９４﹒００附近吸納美元。德國公布６月ＩＦＯ商業景氣指數，指數為
１０１﹒８，略高於預期的１０１﹒７，反映德國的營商環境有改善。另外，美國總統特朗普警
告歐盟儘快撤銷對美關稅，否則會對歐盟進口汽車徵收２０％關稅。歐美貿易衝突愈演愈烈，投
資者關注會否引發貿易戰，拖累環球經濟。短線歐元隨美元回落而上升，不過估計上升的空間有
限。
　　歐元兌美元初步支持位於１﹒１６７５，下一步支持位於１﹒１６２０；初步阻力位於
１﹒１７２５，下一步阻力位於１﹒１８５０。歐洲央行的貨幣政策傾向溫和，息差預期下仍然
利淡歐元。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０９﹒６０　　　１１０﹒８０　　　１０９﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６５０　　　１﹒１５００　　　１﹒１７２５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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