美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）據報有意阻止中國投資美國科企，並限制對
華科技出口，令貿易戰有升級至科技戰之勢。
不過，美國財長姆欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）昨日（２５日）在Ｔｗｉｔｔｅｒ
發文稱，之前彭博社和《華爾街日報》發布關於美國出台對中國投資限制的消息是虛假的。他並
稱，稍後會有正式聲明，該聲明並非特別針對中國，而是針對所有盜竊美國技術的國家。
《香港經濟日報》
26/06/2018 08:25
【貿易開戰】美財長：科技企業投資限制不單止針對中國
美國總統特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）據報有意阻止中國投資美國科企，並限制對
華科技出口，令貿易戰有升級至科技戰之勢。
不過，美國財長姆欽（Ｓｔｅｖｅｎ Ｍｎｕｃｈｉｎ）昨日（２５日）在Ｔｗｉｔｔｅｒ
發文稱，之前彭博社和《華爾街日報》發布關於美國出台對中國投資限制的消息是虛假的。他並
稱，稍後會有正式聲明，該聲明並非特別針對中國，而是針對所有盜竊美國技術的國家。
《香港經濟日報》
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