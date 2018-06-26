【港匯弱勢】新股認購未如預期，隔夜息跌至不足一厘

《經濟通通訊社２６日專訊》港元拆息連續五日全線上漲後，今日短息回落，隔夜息由昨天

的１﹒８０３５７厘下降至今日的０﹒９０５７１厘，而作為樓按參考利率的一個月拆息亦１９

連升斷纜，下跌至２﹒０８２５厘。

兩周港元拆息創２００８年１０月新高後，今日下降至２﹒００５７１厘，但仍在兩厘以上

。三個月拆息則連升１４天，報２﹒０８６７９厘。



＊一個月息或回落至１﹒６厘＊



星展香港財資市場部董事總經理王良享接受本通訊社查詢時解釋，現時港匯並非接近弱方兌

換保證水平，加上部分大型新股，例如是小米的招股反應未如預期理想，均會令短息上升空間受

制。

他預期，在９月份美國聯儲局議息前，港元一個月拆息更有機會回落至１﹒６厘，之後會見

底，而隔息拆息則會在０﹒５至１﹒５％之間上落。若果美國９月份加息，本港銀行體系總結餘

將會進一步收縮，屆時最優惠利率（Ｐ）有機會上調。

小米集團（０１８１０）昨日（２５日）起公開招股，據統計１０間券商共借出７５﹒７億

元孖展，僅超購約２倍。券商提醒投資者，小米孖展利率隨拆息上漲，投資者認購時，要衡量會

否賺價蝕息。綜合多間券商的資料，小米孖展息普遍介乎２﹒７至２﹒９８厘。

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