【企業盈喜】東岳集團（００１８９）料首六個月純利顯著上升

《經濟通通訊社２６日專訊》東岳集團（００１８９）公布，截至今年５月３１日止五個月

的公司擁有人應佔淨溢利按年上升約６３％，因此預計截至今年６月３０日止六個月的純利或按

年也錄得顯著升幅。

董事認為上述增長的主要原因是：（ｉ）氟硅行業市場景氣度持續上升，導致集團主要產品

的市價提高；（ｉｉ）集團發揮自身氟硅產業鏈的規模優勢及產業園區優勢，通過管理持續保持

穩產高產；（ｉｉｉ）在政府趨嚴的環保及安全政策下，集團仍能保持滿產滿銷；及（ｉｖ）集

團產品售價的升幅比原材料購買價的升幅高。（ｃｌ）

