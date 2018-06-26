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26/06/2018 16:33

【本港經濟】本港５月出口按年升１５﹒９％，遠勝預期

　　《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，２０１８
年５月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升１５﹒９％和１６﹒５％，５月份
錄得有形貿易逆差４３２億元，相等於商品進口貨值的１１％。
　　２０１８年５月份商品整體出口貨值為３５１４億元，較２０１７同月上升１５﹒９％，是
繼１月份增加１８﹒１％以來最大升幅。同時，５月份商品進口貨值為３９４６億元，按年上升
１６﹒５％，亦是繼１月份２３﹒８％以來升得最高。
　　另外，今年５月份與２０１７年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升１５﹒８％。大部
分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」，增２４８
億元，上升２２﹒８％。
　　今年首五個月的商品整體出口貨值按年上升１０﹒７％，商品進口貨值上升１１﹒９％，期
內錄得有形貿易逆差２１９８億元，相等於商品進口貨值的１１﹒９％。
　　政府發言人表示，受惠於蓬勃的環球需求，外貿在２０１８年至今持續表現強勁。５月份的
商品出口按年繼續強勁增長，輸往多個主要市場的出口均錄得雙位數的增幅。不過，隨着美國與
內地的貿易摩擦升溫，最近外圍環境的不確定性顯著增加，或會拖累環球經濟目前的氣氛及往後
的貿易擴張。（ｋｔ）

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