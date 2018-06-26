【夜期時段】即月期指最新報２８９３７點，跌８點，高水５６點

《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２８９５２點，升７點，高水７１

點，最新報２８９３７點，跌８點，高水５６點，合約成交８６８張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１１５７點，跌３點，高水３９點，最新報

１１１５０點，跌１０點，高水３１點，合約成交５８２張。（ｊｎ）

