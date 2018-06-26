【新股上市】怡園酒業（８１４６）暗盤收市升１４至１６％

《經濟通通訊社２６日專訊》怡園酒業（０８１４６）明日（２７日）首掛，今日於輝立暗

盤交易場收報０﹒４０５元，較招股價０﹒３５元高１５﹒７％。每手１萬股，若不計手續費賺

５５０元。

耀才交易場方面，該股收報０﹒４元，高招股價１４﹒３％。每手不計手續費賺５００元。

（ｃｈ）

