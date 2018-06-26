【新股上市】杉杉品牌（０１７４９）暗盤收市升１４至１６％

《經濟通通訊社２６日專訊》杉杉品牌（０１７４９）明天（２７日）掛牌，於輝立交易場

收報４﹒３２元，較招股價３﹒７８元高１４﹒３％。每手１０００股，不計手續費賺５４０元

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耀才交易中心方面，該股收報４﹒３９元，高招股價１６﹒１％。每手不計手續費賺６１０

元。（ｃｈ）

