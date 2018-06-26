【新股上市】欣融國際（１５８７）暗盤收市跌５至７％

《經濟通通訊社２６日專訊》主要從事分銷食品添加劑的欣融國際（０１５８７）明早

（２７日）在主板掛牌，於輝立暗盤交易場收報０﹒７元，較招股價０﹒７５元低６﹒７％。不

計手續費，每手４０００股蝕２００元。

在耀才暗盤交易場，該股收報０﹒７１元，較招股價低５﹒３％，每手不計手續費蝕１６０

元。（ｃｈ）

