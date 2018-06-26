《再戰明天》內地公布５月工業利潤，杉杉品牌和欣融首日掛牌

《經濟通通訊社２６日專訊》明日，內地公布５月工業利潤，法國公布６月消費者信心指數

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＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席活動＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：４５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加

當地一活動中的問答環節。１：１５ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在伯明翰民權研

究院參加座談。

明早１０：００ａｍ，中國國台辦舉行例行新聞發布會。

明日，中國與東盟國家舉行落實《南海各方行為宣言》第１５次高官會，中國副外長孔鉉佑

和東盟各國外交部高官將出席會議。

明午４：００ｐｍ，歐洲央行發布月度貸款和貨幣供應數據。



＊內地公布５月工業利潤，法國公布６月消費者信心指數＊



在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布５月工業利潤。

明午２：４５ｐｍ，法國公布６月消費者信心指數，料維持於１００。

４：００ｐｍ，歐元區公布５月貨幣供應Ｍ３，年率料由３﹒９％降至３﹒８％。同時，意

大利公布６月消費者信心指數，料由１１３﹒７降至１１３﹒３。



＊杉杉品牌和欣融首日掛牌＊



在本港，明日，杉杉品牌（０１７４９）和欣融國際（０１５８７）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：利記（００６３７）、現代美容（００９１９）、六福集團

（００５９０）、金源米業（００６７７）、ＹＧＭ（００３７５）、長江製衣（００２９４）

、震雄集團（０００５７）、津上機床中國（０１６５１）、歐化（０１７１１）、利標品牌

（００７８７）和大快活（０００５２）。

開股東會的公司有：上海電氣（０２７２７）、招商銀行（０３９６８）、新華保險

（０１３３６）、上海醫藥（０２１９６）、中銀香港（０２３８８）、浙商銀行

（０２０１６）。（ｈｏ）

