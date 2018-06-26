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即市新聞

26/06/2018 19:36

《再戰明天》內地公布５月工業利潤，杉杉品牌和欣融首日掛牌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》明日，內地公布５月工業利潤，法國公布６月消費者信心指數


＊達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗出席活動＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：４５ａｍ，達拉斯聯邦儲備銀行總裁柯普朗參加
當地一活動中的問答環節。１：１５ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克在伯明翰民權研
究院參加座談。
　　明早１０：００ａｍ，中國國台辦舉行例行新聞發布會。
　　明日，中國與東盟國家舉行落實《南海各方行為宣言》第１５次高官會，中國副外長孔鉉佑
和東盟各國外交部高官將出席會議。
　　明午４：００ｐｍ，歐洲央行發布月度貸款和貨幣供應數據。
　
＊內地公布５月工業利潤，法國公布６月消費者信心指數＊

　　在數據方面，明早９：３０ａｍ，中國公布５月工業利潤。
　　明午２：４５ｐｍ，法國公布６月消費者信心指數，料維持於１００。
　　４：００ｐｍ，歐元區公布５月貨幣供應Ｍ３，年率料由３﹒９％降至３﹒８％。同時，意
大利公布６月消費者信心指數，料由１１３﹒７降至１１３﹒３。

＊杉杉品牌和欣融首日掛牌＊

　　在本港，明日，杉杉品牌（０１７４９）和欣融國際（０１５８７）首日掛牌。
　　明日公布業績的公司有：利記（００６３７）、現代美容（００９１９）、六福集團
（００５９０）、金源米業（００６７７）、ＹＧＭ（００３７５）、長江製衣（００２９４）
、震雄集團（０００５７）、津上機床中國（０１６５１）、歐化（０１７１１）、利標品牌
（００７８７）和大快活（０００５２）。
　　開股東會的公司有：上海電氣（０２７２７）、招商銀行（０３９６８）、新華保險
（０１３３６）、上海醫藥（０２１９６）、中銀香港（０２３８８）、浙商銀行
（０２０１６）。（ｈｏ）

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